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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسيّرة إسرائيلية تستهدف شاحنة بمنطقة دورس قرب مدينة بعلبك شرقي لبنان

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، باستهداف مسيّرة إسرائيلية لشاحنة بمنطقة دورس قرب مدينة بعلبك شرقي لبنان.

أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالانت، أمس الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تنفذ عملية هجومية على جنوب لبنان بأكمله، وأنها قضت على نصف قادة حزب الله في هذا البلد.

وقال جالانت في بيان: "انتشرت القوات عند الحدود، وتنفذ عمليات هجومية على جنوب لبنان بأكمله".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له شن غارات واسعة النطاق قال إنها طالت عشرات الأهداف في غضون عدة دقائق، منها بنى تحتية لحزب الله في محيط عيتا الشعب بجنوب لبنان.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما واسع النطاق طال قرابة 40 هدفا لحزب الله في محيط عيتا الشعب عبر طائرات حربية وقصف مدفعي.

كما لفت إلى أن "بنك الأهداف الإسرائيلية تضمن مهاجمة مستودعات لتخزين الأسلحة، واستهدف تدمير البنى التحتية التابعة للحزب في المنطقة الحدودية"، التي اعتبرها مركزا لمهاجمة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

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