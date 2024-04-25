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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احتجاجات طلابية في مدارس وجامعات أمريكا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

غزة
غزة

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نيويورك، إن المدارس الثانوية انضمت لاحتجاجات طلاب الجامعات في أمريكا المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف "نور الدين" خلال رسالة على الهواء، أن مدرسة "جاكسون ريد" في ولاية واشنطن هي الأخرى رفعت قضية أمام المحاكم الأمريكية ضد إدارة المدرسة حيث منعت اتحاد الطلاب في الأربعة أشهر الماضية أن يعبروا بحرية تامة عن غضبهم من خلال رفع لافتات أو من خلال أي تعابير سلمية، هذا ما جعلهم يرفعون هذه القضية.

ولفت أن هذه التظاهرات ليست فقط من المسلمين أو العرب أو الفلسطينيين، لكن انضم لهم منذ أشهر بعيدة أمريكيين وأمريكيين من أصول أوروبية وأفريقية، وأيضا من اليهود أنفسهم ممن يرون أن القضية ليست عادلة.

وأوضح أن الجامعات على صفيح ساخن، والتظاهرات والاحتجاجات ما زالت مستمرة، كما مازال التخييم مستمرا، بما فيها جامعة كولومبيا في نيويورك على الرغم من أن بعض الطلاب قد استجابوا بالإدارة وفكوا الخيام، لكن الغالبية العظمى منهم ما زالوا يقبعون تحت الخيام، ولا يريدون الذهاب خارج أسوار الجامعة إلا بعد تحقيق المطالب بشكل عام.

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