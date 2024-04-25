حبس المتهم بإنهاء حياة شخص بسبب الخلاف على المخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل شخص فى مشاجرة بينهما بسبب قيام المتهم بشرب المواد المخدرة أمام منزل المجنى عليه وخلال مطالبته له بالابتعاد عن المنزل قام بطعنه بسلاح أبيض أودى بحياته ، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شخص بمنطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب منزل ويبلغ من العمر 31 عامًا، وعامل مستأجر شقه لديه يبلغ من العمر 37 عامًا، بسبب خلافات بينهما ورفض المجنى عليه قيامه بشربه المواد المخدرة أمام المنزل، فنشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها المتهم بطعنه بسلاح أبيض اودى بحياته وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.