الرئيس السيسي: سيناء تحررت بالحرب والدبلوماسية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب قدم شهداء أبرارًا من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية، ليدافعوا بدامائهم ثمن حماية سيناء، ومصر كلها من الإرهاب والتطرف، وقال: “خضنا حربًا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـمناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، أن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وإصرار على حفظ حقوق الوطن، وسيناء بقعة غالية من أرض مصر.

سيناء تحررت بالحرب والدبلوماسية

وأشار إلى أن سيناء تحررت بالحرب والدبلوماسية، وستظل شاهدة، وشدد على عدم التفريط في شبر واحد من أرض الوطن أحد أسس الوطنية أهم محددات الأمن القومي.

