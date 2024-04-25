السيسي: قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداء وجلد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سيناء بقعة غالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، وأن القوات المسلحة الباسلة طالما نجحت في حماية سيناء وصونها والحفاظ عليها.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ مناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين، وإن حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر منه يشكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومي.



وأضاف أن مصر ترفض تماما تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر منذ اللحظة الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة، ومصر ترفض تهجير الفلسطينيين حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي.

