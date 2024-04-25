بكت بسبب شقيقتها.. سميرة أحمد تفتح صندوق الذكريات بالخط العريض

تحل الفنانة القديرة سميرة أحمد، ضيفا في ثاني حلقات الموسم الجديد مع الإعلامية أبوطالب في برنامج" بالخط العريض" على شاشة تليفزيون الحياة، الجمعة المقبل.

وفي الحلقة الثانية، تفتح الفنانة القدير صندوق الذكريات وتحكي لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.

وتتحدث سميرة أحمد عن تفاصيل وكواليس أعمالها الفنية سواء في الدراما أو السينما، مؤكدة أن شخصياتها الحقيقية تشبه ما قدمته في مسلسل ماما في القسم، من حيث الجدية والصرامة.

وقالت سميرة، في الحلقة التي تذاع الجمعة المقبل، إن الفنان ياسر جلال يستحق النجومية التي وصل إليها، وإن الفنانة منى زكي موهوبة، معقبة: “منى زكي من الفنانات اللي بحبها أوي أوي”.

وكشفت سميرة أحمد في الحلقة تفاصيل تقديمها للنجوم كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز وأحمد زاهر وجيهان فاضل وأحمد فهمي، وغيرهم من الفنانين.

كما حكت بالدموع، تفاصيل علاقتها مع أختها الراحلة الفنانة خيرية أحمد.

وردت الفنانة القديرة في الحلقة على أنباء وجود خلاف قديم مع الفنانة وفاء صادق واستبدالها بفنانة أخرى في أحد الأعمال، قائلة: “أكتر حاجة تضايقني عدم احترام العمل.. الأستاذ إسماعيل غيرها”.

كما تحدثت سميرة أحمد عن مشاركة الفنانة عبلة كامل في بعض الأعمال الفنية، واعتزالها الفن حاليا، قائلة: “يا خسارة يا عبلة إنك مش موجودة معانا”.

وكشفت سميرة أحمد لأول مرة، أنها كانت البطلة الرئيسية لمسرحية “مدرسة المشاغبين”، قبل أن تقدم اعتذارها وتؤدي الدور الفنانة سهير البابلي.

كما تحدثت الفنانة القديرة عن حياتها الخاصة وتفاصيل رحلة الكفاح مع زوجها المنتج صفوت غطاس.

وتمنت الفنانة القديرة العودة للعيش في منطقة الدرب الأحمر، وكشفت في الحلقة الأسباب وراء أمنيتها.