عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بكت بسبب شقيقتها.. سميرة أحمد تفتح صندوق الذكريات بالخط العريض

سميرة أحمد
سميرة أحمد

تحل الفنانة القديرة سميرة أحمد، ضيفا في ثاني حلقات الموسم الجديد مع الإعلامية أبوطالب في برنامج" بالخط العريض" على شاشة تليفزيون الحياة، الجمعة المقبل.

وفي الحلقة الثانية، تفتح الفنانة القدير صندوق الذكريات وتحكي لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.

وتتحدث سميرة أحمد عن تفاصيل وكواليس أعمالها الفنية سواء في الدراما أو السينما، مؤكدة أن شخصياتها الحقيقية تشبه ما قدمته في مسلسل ماما في القسم، من حيث الجدية والصرامة.

وقالت سميرة، في الحلقة التي تذاع الجمعة المقبل، إن الفنان ياسر جلال يستحق النجومية التي وصل إليها، وإن الفنانة منى زكي موهوبة، معقبة: “منى زكي من الفنانات اللي بحبها أوي أوي”.

وكشفت سميرة أحمد في الحلقة تفاصيل تقديمها للنجوم كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز وأحمد زاهر وجيهان فاضل وأحمد فهمي، وغيرهم من الفنانين.

كما حكت بالدموع، تفاصيل علاقتها مع أختها الراحلة الفنانة خيرية أحمد.

وردت الفنانة القديرة في الحلقة على أنباء وجود خلاف قديم مع الفنانة وفاء صادق واستبدالها بفنانة أخرى في أحد الأعمال، قائلة: “أكتر حاجة تضايقني عدم احترام العمل.. الأستاذ إسماعيل غيرها”.

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

صابرين: عصام عمر وأحمد داش ورد جميل يتفتح في الحقل الفني

كما تحدثت سميرة أحمد عن مشاركة الفنانة عبلة كامل في بعض الأعمال الفنية، واعتزالها الفن حاليا، قائلة: “يا خسارة يا عبلة إنك مش موجودة معانا”.

وكشفت سميرة أحمد لأول مرة، أنها كانت البطلة الرئيسية لمسرحية “مدرسة المشاغبين”، قبل أن تقدم اعتذارها وتؤدي الدور الفنانة سهير البابلي.

كما تحدثت الفنانة القديرة عن حياتها الخاصة وتفاصيل رحلة الكفاح مع زوجها المنتج صفوت غطاس.

وتمنت الفنانة القديرة العودة للعيش في منطقة الدرب الأحمر، وكشفت في الحلقة الأسباب وراء أمنيتها.

 

الفنانة القديرة سميرة أحمد الفنانة عبلة كامل الفنانة وفاء صادق الفنانة سهير البابلي الفنان ياسر جلال الخط العريض المنتج صفوت غطاس برنامج بالخط العريض بالخط العريض مسرحية مدرسة المشاغبين مدرسة المشاغبين كريم عبدالعزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

الرئيس السيسي: مصر تعرضت على مدار السنوات الماضية لاختبار جديد استهدف سيناء

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وزير الرياضة : منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية حدث عالمي

بعد نفي التعاون السعودي عرض إمام عاشور.. شبانة يفجر مفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

زبون سقع.. شوبير: إنبي دفع تمن تصريحاته

الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

الصحة: 3.5 مليار جنيه لإنجاز 35 مشروعا خلال 10 سنوات في سيناء

شوبير يكشف عن مفاجأة غير متوقعة في قائمة الأهلي أمام مازيمبي

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات .. أعرف الأماكن والمواعيد

مواجهات نارية .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأبيض يليق بك.. ألوان ملابس تساعدك على مقاومة ارتفاع درجة الحرارة

لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض أسعار الدواجن 20 جنيها بسبب النقطة الميتة

سر مكعبات الشاي.. حيل سهلة قبل المكياج لضمان ثباته في الحر

مع تقلب الطقس.. حيل للمساعدة على تهوية المنزل بدون تكييف

فيديو

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ