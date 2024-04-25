تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال العامة غدا الجمعة

تطبق وزارة التنمية المحلية، المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية بداية من الجمعة الاخيرة من شهر ابريل كل عام طبقا لقرارات اللجنة العليا لترخيص المحال برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وسيتم تطبيقها هذا العام غدا الجمعة المواقق 26 ابريل عام 2024.





المواعيد الصيفية لغلق المحال العامة

وتنص المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية علي، فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا.

علي ان يتم زيادة مواعيد الغلق ساعة يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

اما بالنسبة لفتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا.

ويتم استثناء محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران من المواعيد السابقة مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

كما يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا.