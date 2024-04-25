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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب التمريض : التأمين الصحي الشامل الجديد هدية الرئيس لأهالي سيناء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم مجلس النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم؛ بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

وقالت نقيب التمريض، أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية، لافته إلى أن شهداء الوطن البواسل من رجال القوات المسلحة قدموا أرواحهم فدءًا لنصر مصرنا الغالية واستعادة أرض سيناء الحبيبة بدماؤهم الزكية.

وقالت إن صفحات التاريخ سجلت بسالة الجنود المصريين فى استرداد أرض سيناء، موجهه التحية للقوات المسلحة التي حققت النصر العظيم، وتحية واجبة لروح شهداء الحرب طيب الله ثراهم.

وأعربت الدكتورة كوثر محمود عن تقدير النقابة العامة للتمريض لما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسى من جهود لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمصر.

وتوجه مجلس نقابة التمريض، بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة وضباط وجنود الجيش المصري، والذين يبذلون دماءهم الذكية للحفاظ على أمن وأستقرار مصر وشعبها، كما قدمت التهنئة لجموع تمريض مصر وتمرض سيناء.

وقالت نقيب التمريض، إن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة كانت هدية الرئيس لأهالى سيناء، والتى أحدثت ثورة صحية كبرى فى محافظات التأمين الشامل، لافته إلى أن محافظة جنوب سيناء كانت من المحافظات المحظوظة التى شهدت تطبيق المنظومة فى مرحلتها الأولى، كما يتم تأهيل كافة المنشأت الصحية بشمال سيناء حاليًا لإدراجها ضمن المنظومة الجديدة فى مرحلتها الثانية.


وأشارت إلى سيناء شهدت طفرة كبرى فى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال السنوات الأخيرة، من حيث البنية التحتية للمنشآت الصحية، توفير كافة التخصصات الطبية، التدريب المستمر للأطقم الطبية والتمريضية الذى ساهم فى تحسين مستوى الخدمات الصحية، التحول الرقمى، وهوية بصرية موحدة للأطقم الطبية.

السيسي التمريض القوات المسلحة سيناء

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