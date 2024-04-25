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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الأسترالية توجه اتهامات لـ 5 أشخاص بالتخطيط لعمليات إرهابية

صدى البلد

قالت الشرطة الأسترالية ، اليوم الخميس، إن خمسة مراهقين متهمين باتباع أيديولوجية متطرفة عنيفة اتهموا بمجموعة من الجرائم في التحقيق الذي بدأ بطعن الأسقف في كنيسة سيدني.

الخمسة ، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا ، كانوا من بين سبعة أولاد تم اعتقالهم عبر جنوب غرب سيدني يوم الأربعاء في عملية كبرى من قبل فريق مكافحة الإرهاب المشترك. يضم الفريق الشرطة الفيدرالية وشرطة الولاية وكذلك منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية ، ووكالة التجسس المحلية الرئيسية في البلاد ، ولجنة الجريمة في نيو ساوث ويلز ، والتي تتخصص في المتطرفين والجريمة المنظمة.

وقال بيان للشرطة إن صبيين يبلغان من العمر 16 عامًا و 17 عامًا ، وُجهت إلى التآمر للمشاركة في قانون إرهابي أو التخطيط لهما، مضيفة إن الصبي الأكبر اتهم بحمل سكين في الأماكن العامة.

وقالت الشرطة إن صبيين يبلغان من العمر 14 و17 عاما اتُهما بحيازة أو السيطرة على مواد متطرفة عنيفة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.

ولا يزال الخمسة رهن الاحتجاز لدى الشرطة ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة الأطفال يوم الخميس.

وقالت الشرطة إن صبيين آخرين اعتقلا، ولم توجه إليهما اتهامات حتى الآن. وقالت الشرطة إن الشرطة تستجوب ثلاثة أحداث آخرين ورجلين لكن لم يتم اعتقالهم.

نفذ أكثر من 400 ضابط شرطة 13 أمر تفتيش في عقارات في جنوب غرب سيدني وواحد في جولبرن، وهي مدينة تبعد حوالي 200 كيلومتر (120 ميلاً) جنوب سيدني.

وزعم نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، ديفيد هدسون، أن الصبية المعتقلين 'يلتزمون بأيديولوجية متطرفة عنيفة ذات دوافع دينية'.

وتزعم الشرطة أن الشبكة ضمت صبيًا يبلغ من العمر 16 عامًا متهمًا بطعن أسقف وكاهن من الطائفة الأرثوذكسية الآشورية خلال قداس في الكنيسة تم بثه عبر الإنترنت في 15 أبريل.

 واتهم هذا الصبي يوم الجمعة بارتكاب عمل إرهابي، وهي جريمة تحمل أقصى عقوبة السجن مدى الحياة.

ونجا رجلا الدين من الهجوم، الذي كان ثاني حادث طعن بارز يحدث مؤخرًا في سيدني. 

وقبل ثلاثة أيام، قتلت الشرطة بالرصاص رجلا يبلغ من العمر 40 عاما وله تاريخ من المرض العقلي ولا يوجد دافع واضح داخل مركز تجاري بعد أن قتل ستة أشخاص وأصاب عشرات آخرين.

وقالت الشرطة إنه لا يوجد تهديد لأحداث يوم الخميس بمناسبة يوم أنزاك، عندما يتجمع الآلاف لأداء قداس الفجر ومسيرات في الشوارع في جميع أنحاء أستراليا لإحياء ذكرى قتلى الحرب في البلاد.

وقد خطط المتطرفون لشن هجمات تسفر عن إصابات جماعية في أيام أنزاك الماضية، لكن الشرطة تدخلت قبل تنفيذ الخطط.

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