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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجب إعادة الوضوء حال تناول لحم الإبل.. خلاف فقهي أيهما أصح

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية، الإسلامى، إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لافتا إلى أن اللحم يقاس عليه الكبد وجميع مشتملات الإبل، لا ينقض الوضوء.

وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "طالما طبخت لحم الإبل أو مشتملاتها لا تنقض الوضوء، الإمام الشافعى تابع أستاذه الإمام مالك، استدل بحديث جابر- رضي الله عنه– قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار".

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ومن جانبه قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إن هناك اختلافا بين العلماء حول الوضوء بعد تناول لحم الإبل.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه بأحد البرامج ، أنه يوجد شيء اسمه النسخ بمعنى أنه يأتى حكم فى حديث معين أو فى أية وبعد فترة من الزمن يأتى حكم يزل الحكم الأول.

وتابع أن هذا يكون لعلل كثيرة؛ حيث إنه كان أكثر الطعام الموجود لدى الصحابة هو لحم الإبل، فعن البراء بن عازب قال: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضئوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضئوا منها، ثم كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه
 

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