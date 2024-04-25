عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. إنجاز تاريخي للتعليم العالي في سيناء

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، “إنفوجراف” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن منظومة التعليم العالي في سيناء. 

وقال مركز المعلومات إن سيناء شهدت خلال السنوات العشر الماضية نقلة نوعية وغير مسبوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة التي أسهمت في النهوض بالبنية التحتية للجامعات، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي، وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء.

وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري.

واوضح الانفوجراف انه تم انشاء 6 جامعات من الجيل الرابع بتخصصات علمية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل وتخدم الصناعة .

كما انه تم ضخ 23 مليار جنيه استثمارات تم ضخها بجامعات شمال وجنوب سيناء لانجاز 37 مشروع لتطوير منظومة التعليم. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

قرار عاجل بعقد امتحانات الترم الثاني بالمدارس بالتوقيت الصيفي دون تعديل الجداول

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

كولر يستقر على هذا اللاعب لقيادة هجوم الأهلي أمام مازيمبي| تفاصيل

ترشيحاتنا

سياسة مزدوجة وسلوك مُتناقض|إيران تعلق على قمع احتجاجات الطلاب بالجامعات الأمريكية دعمًا لغزة

الأب الشيطان.. سائق يجبر ابنته على ملامسة مناطق حساسة بجسده في الجيزة

نهاية عصابة خطف الأطفال فى شبرا خلف القضبان

بالصور .. بدء طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024

هشام آمنة: برنامج تنمية الصعيد أداة لإشراك القطاع الخاص ودعم الاستثمار

إنفوجراف.. إنجاز تاريخي للتعليم العالي في سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 صفات في رجل برج الأسد تجعله شريك حياة مثاليا

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

زيادة الأمان الأبرز.. 4 فوائد لا تعلمها عن تطبيق التوقيت الصيفي

طبيب يحذر مرضي الحساسية من هذه العادة في حر الصيف

فيديو

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ