إنفوجراف.. إنجاز تاريخي للتعليم العالي في سيناء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، “إنفوجراف” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن منظومة التعليم العالي في سيناء.

وقال مركز المعلومات إن سيناء شهدت خلال السنوات العشر الماضية نقلة نوعية وغير مسبوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة التي أسهمت في النهوض بالبنية التحتية للجامعات، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي، وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء.

وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري.

واوضح الانفوجراف انه تم انشاء 6 جامعات من الجيل الرابع بتخصصات علمية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل وتخدم الصناعة .

كما انه تم ضخ 23 مليار جنيه استثمارات تم ضخها بجامعات شمال وجنوب سيناء لانجاز 37 مشروع لتطوير منظومة التعليم.