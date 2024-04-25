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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان: المشروعات الدولية بين الجامعات تعزز التعاون والمعرفة وتبادل الثقافات

صدى البلد

أكد رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل على أهمية المشاريع الدولية بين الجامعات في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الثقافات والمجتمعات، لافتا إلى أن هذه المشاريع تقدم فرصًا للطلاب والأكاديميين للتفاعل مع أفكار وأساليب عمل مختلفة؛ مما يساهم في تطوير القدرات البشرية وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.


جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جامعة حلوان تناولت عرض فرص المشاريع الدولية المتاحة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم الفني، كما ألقت الضوء على مهارات كتابة المشاريع الدولية وتصميم الأنشطة واختيار الشراكات الدولية المناسبة.


من جانبه.. أشار الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلى أن برنامج (Erasmus) هو تجربة فريدة يستطيع من خلالها الباحث الدراسة في بلد آخر.. وقال إنها أصبحت ظاهرة ثقافية تحظى بشعبية كبيرة بين الباحثين، وتوفر وقتًا للتعلم وفرصة للتواصل الاجتماعي وتجربة ثقافة مختلفة.


فيما رحب الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالحضور والدكتورة غادة بسيوني المدير الوطني لمكتب "الايراسموس"، مؤكدًا على أهمية اغتنام الفرص للمشروعات البحثية الدولية وضرورة استعداد جميع الباحثين للمشاركة كجزء من التفاعل البحثي.

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