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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالصور .. بدء طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024

طباعة وتظريف امتحانات
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024

تنتظم الآن عمليات طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024 في جميع الإدارات التعليمية ، استعدادا لانطلاقها 8 مايو القادم .

وكانت قد تلقت الإدارات التعليمية ، تعليمات عاجلة بشأن تأمين عملية امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل حيث تقرر :

  • تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين.
  • التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان
  • مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والمتواجد بها كراسات الأجوبة.
  • حفظ الامتحان داخل مظروف مختوم بخاتم واضعي الامتحان أو موقعا عليه بخط اليد.
  • التنبيه المشدد بغلق البوابات وعدم دخول غير المتخصصين أثناء فترة الامتحانات.
  • تشديد الرقابة والحراسة والنوبتجيات على أوراق الامتحانات.
  • تأمين بوابة المدرسة تأمينا دقيقا.
  • تأمين مكان حفظ أوراق الأسئلة .
  • التواصل السريع مع مسئول أمن الإدارة فور وقوع أي حدث.
  • التأمين الجيد لغرفة الكنترول.
  • يمنع منعا باتا استخدام الهاتف للمعلم والطالب لجان امتحانات الترم الثاني 2024
  • يمنع التدخين منع باتا في جميع اللجان والكنترولات

تلقت الإدارات التعليمية تعليمات  من وزارة التربية والتعليم تشدد على : 

  • الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لوضع امتحانات الترم الثاني 2024.
  • ان تكون الورقة الامتحانية مطابقة للمعايير الفنية للامتحان.
  • ان تشتمل الورقة الإمتحانية لجميع أجزاء المنهج التي تم تدريسها.
  • توزيع الأسئلة بشكل يناسب قياس جميع المستويات العلمية والفكرية بين الطلاب.
  • التأكيد على السرية المطلوبة  في الامتحانات لمنع أي حالات تسريب.
  • وضع ضوابط وإجراءات احترازية جديدة لمنع الغش.
  • ارتباط أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024  بأهداف المقرر وموضوعاته.
  • توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.
  • إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.
  • أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة.
  • أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.
  • أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة.

 وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي ارسلته لمديري مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتولى التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة امتحانات الترم الثاني 2024 .

طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024
طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024

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