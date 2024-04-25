مكتبة مصر الجديدة تحتفل بميلاد الشاعر زين العابدين فؤاد .. غدًا

تحتفل مكتبة مصر الجديدة، في الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة، بميلاد الشاعر زين العابدين فؤاد الـ82، وذلك خلال ندوة ثقافية وأمسية شعرية للشاعر الحائز على جائزة الدولة للتفوق "فرع الآداب" عام 2016، بحضور كوكبة من الشعراء ومحبي الشعر والكتاب والنقاد.



وقال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة - في بيان اليوم /الخميس/ - إن زين العابدين فؤاد شاعر مصري اشتهر بقصائده ذات الطابع الوطني والسياسي باللهجة العامية، والتي تم تلحين بعضها وغناها الشيخ إمام عيسى، مثل قصيدة "اتجمعوا العشاق في سجن القلعة"، وقصيدة "الفلاحين"، وقصيدة "أغنية للشمس"، كما لحن وغنى من أشعاره آخرون مثل عدلي فخري.



ولد زين العابدين بحي شبرا في القاهرة في 23 أبريل عام 1942، لعائلة تعود أصولها إلى محافظة أسوان جنوب مصر، وكانت بداية سطوع نجمه في مجال كتابة الشعر بالعامية المصرية في ستينيات القرن العشرين.

