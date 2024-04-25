على مدار الساعة.. معبر رفح يشهد حركة دائمة لدخول المساعدات إلى غزة

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن معبر رفح يشهد حركة دائمة على مدار الساعة لدخول المساعدات الإنسانية، وشهدت الحركة دخول قرابة 4 سيارات وقود من الغاز، وسيارتين من السولار، وهذه هي المواد الأساسية التي يحتاجها سكان قطاع غزة، وهي لا تنقطع على مدار كل يوم للدخول لمنفذ رفح والعبور للناحية الأخرى.

وأضاف "المطعني"، خلال رسالة على الهواء، أنه بالنسبة لشاحنات المساعدات الغذائية والمواد الأساسية للمعيشة في قطاع غزة، تم عبور قرابة 168 شاحنة كبيرة تقل عدد كبير من المساعدات من منفذ كرم أبو سالم، الذي يبعد عن معبر رفح 3 كم.

ولفت إلى أن الصورة في معبر رفح تستمر في استقبال عدد كبير من المصابين والمرافقين، حيث وصل قرابة 20 مصابا من قطاع غزة يرافقهم قرابة 42 مرافقا للمصابين، ومن ثم يتم استقبالهم عبر سيارات الإسعاف المتواجدة في معبر رفح ثم يتم توزيعهم على المستشفيات كل حسب الإصابة الخاصة به.