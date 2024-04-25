عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على مدار الساعة.. معبر رفح يشهد حركة دائمة لدخول المساعدات إلى غزة

معبر رفح
معبر رفح

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن معبر رفح يشهد حركة دائمة على مدار الساعة لدخول المساعدات الإنسانية، وشهدت الحركة دخول قرابة 4 سيارات وقود من الغاز، وسيارتين من السولار، وهذه هي المواد الأساسية التي يحتاجها سكان قطاع غزة، وهي لا تنقطع على مدار كل يوم للدخول لمنفذ رفح والعبور للناحية الأخرى.

وأضاف "المطعني"، خلال رسالة على الهواء، أنه بالنسبة لشاحنات المساعدات الغذائية والمواد الأساسية للمعيشة في قطاع غزة، تم عبور قرابة 168 شاحنة كبيرة تقل عدد كبير من المساعدات من منفذ كرم أبو سالم، الذي يبعد عن معبر رفح 3 كم.

ولفت إلى أن الصورة في معبر رفح تستمر في استقبال عدد كبير من المصابين والمرافقين، حيث وصل قرابة 20 مصابا من قطاع غزة يرافقهم قرابة 42 مرافقا للمصابين، ومن ثم يتم استقبالهم عبر سيارات الإسعاف المتواجدة في معبر رفح ثم يتم توزيعهم على المستشفيات كل حسب الإصابة الخاصة به.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

قرار عاجل بعقد امتحانات الترم الثاني بالمدارس بالتوقيت الصيفي دون تعديل الجداول

ترشيحاتنا

هل دعوة 40 غريبًا مُستجابة؟ .. الإفتاء توضح الحقيقة

موقف طرابزون التركي من بيع أو إعارة تريزيجيه| تفاصيل

بدّلوا مليون دولار بالمصري.. صدمة في تحريات جريمة 18 موظفا بشركة طيران

لإنهاء أزمة غزة.. أمريكا و17 دولة يصدرون بيانا مشتركا لإطلاق سراح الرهائن

هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء

أعوام من الصمود.. كيف نجحت القوات المسلحة في تدمير مخططات أهل الشر بسيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها ببنطلون جينز ممزق عبر إنستجرام |شاهد

لماذا تناول التفاح يوميا يبقيك بعيدا عن الطبيب؟.. إليك التفاصيل

بالمايوه.. ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

8 فوائد صحية.. تأثير الفلفل الأخضر على الجسم | تفاصيل

فيديو

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ