نهال طايل تنهي خلاف وفاء عامر وريم البارودي على الهواء

تصدرت الفنانة وفاء عامر مؤشر البحث جوجل عقب مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية نهال طايل عبر برنامج «تفاصيل» والذي يعرض عبر قناة صدى البلد 2.

وكشفت الفنانة وفاء عامر خلال تصريحتها عبر المداخلة عن كواليس مسلسل حق عرب مع الفنان العوضي وصفع الفنان رياض الخولي على وجهها ٤ مرات ثم أعادوا المشهد مرة أخرى

كما تحدثت عن دورها في مسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال.

وأشارت وفاء عامر عن أزمتها مع النجمة ريم البارودي موضحة أنها صديقتها كما أنها لا تحب أن تجرح أحد من زملائها في الوسط الفني.



وتدخلت الإعلامية نهال طايل، للصلح بينهم على الهواء مباشرة حتي ينتهي هذا الجدل .