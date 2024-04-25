كاتب صحفي: الشهداء سيظلون خالدون فى ذاكرة الوطن

قال الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، أن الشهداء سيظلون خالدون فى ذاكرة الوطن والعملاء والخونة سيكون مسارهم القصاص القانوني.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين نهاد سمير وفاتن عبد المعبود، أن هناك عملية أن الشعب المصري لا ينكسر، موضحا أن أى إنكسار للدولة المصرية على مدار التاريخ منذ الهكسوس يقولون أن الشعب المصري لا ينكسر والتحديات لا تنتهي.

وتابع أن أهم تلك التحديات كانت محاولة كسر إرادة الشعب المصري الذى خرج فى 30 يونيو يرفض الفاشية ويحافظ ويستعيد هوية الدولة المصرية.