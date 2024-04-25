بسبب إيقاف القيد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة في أزمة بوطيب مع الزمالك

يجري نادي الزمالك مفاوضات مكثفة خلال الساعات الجارية للوصول لحل مع المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق بعد قرار الفيفا بإيقاف القيد عن الزمالك بسبب مستحقات اللاعب.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر.. الزمالك يواجه صعوبة في الوصول لخالد بوطيب لاقناعه بالحل الودي لرفع القيد"

وقرر فيفا إيقاف القيد عن نادى الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة ، بسبب مستحقات بوطيب، والتي تبلغ 2 مليون و 400 ألف يورو.

ويسعى مسئولو الزمالك للوصول إلى حل مع اللاعب أو المحامى الخاص به قبل فتح باب القيد الصيفى تجنيا لاستمرار إيقاف القيد وحامن الفريق من قيد لاعبين جدد.