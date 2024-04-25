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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المواجهة والتجوال تحيي 10 ليالٍ مسرحية بـ ثقافة حلايب وشلاتين

خالد جلال
خالد جلال

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وضمن عروض البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، تقدم فرقة المواجهة والتجوال ١٠ ليالى عرض فى جنوب مصر .

تعرض الفرقة العرض المسرحى "توتة توتة" فى الفترة من ٢٤ أبريل الجارى حتى ٣ مايو المقبل، وذلك بقصر ثقافة شلاتين وقصر ثقافة حلايب وقصر ثقافة أبورماد وقصر ثقافة رأس حدربة .

يأتى ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإدارة البرامج الثقافية والفنية- ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير ووزارة التنمية المحلية وإقليم جنوب الصعيد الثقافى التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة .

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"توتة توتة" من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، وهو يلقي الضوء على مجموعة من التنويرين الذين أثروا الحياة الثقافية والاجتماعية في مصر وساهموا في حدوث تغييرات حقيقية داخل المجتمع .

الممثلون "عادل الكومي، أيمن بشاي، منصور عبد القادر، خالد نجيب، أميرة ابراهيم، عبد الرحمن عربي، حسام سيد، أميرة عباسي، أحمد مصطفى  سلمى الشافعي، حمزة عبد الله، إسراء حسن، يوسف شعبان"، فوتوغرافيا غريب النمر، ديكور أحمد جمال، موسيقى أحمد حمدى رءؤوف، استعراضات محمد ميزو، مساعدو الإخراج "محمد هاني، محمد عبد الله، جهاد محمد، يوسف شعبان"، مخرج منفذ أحمد ماهر، تأليف وأشعار طارق عمار، إخراج سعيد منسي

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