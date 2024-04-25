قبيلة الدواغرة: القوات المسلحة نجحت في كل العهود.. فيديو

وجه الشيخ سلامة سالم الرقيعي أحد مشايخ قبيلة "الدواغرة"، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسة على جهودهم في حفظ الأمن والسلام بأرض سيناء، قائلا إن القوات المسلحة المصرية أبلت بلاء حسنا في كل العهود.

وتابع الشيخ سلامة سالم الرقيعي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية " دي ام سي " ، أن القوات المسلحة بذلت جهودا في القضاء على الارهاب في سيناء وربوع مصر، متابعا أن هناك مفردات واضحة في ملف التنيمة لا ينكرها الا جاحد .

وواصل: تم انهاء عزلة سيناء بوجود الانفاق وأصبح سهلا الوصول لنهر النيل .

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