الخارجية الأمريكية: لا نزال نعارض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لا تزال تعارض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية لا تراعي مخاوفنا الإنسانية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إنه سيتم تقرير شامل عن المجاذر التي تعرض لها الفلسطينين وذلك من خلال ما تم مشاهدته فى رفح لافتة إلي أن " اسرئيل رفضت دخولي للأراضي المحتلة".

ووجهت ألبانيز التحيه إلي السلطات المصرية بشأن تسهيل الرحلة من القاهرة لرفح وذلك خلال مؤتمر لعرض زيارتها إلى الأردن ومصر في الفترة من 15 إلى 25 أبريل، لرصد وضع الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقديم تقرير عنه.

وأكدت أن اسرئيل رفضت دخولي إلي الأرضي المتحتلة رغم موافقة الجانب الأردني لافتة إلي أن الأراضي المحتلة مليئة بقضايا عديدة خاصة بعد المشاهد التي تم رؤيتها من هجوم علي الأراضي المحتلة بدون رحمة حيث انتشر العنف فى أنحاء فلسطين .