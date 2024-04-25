محافظ كفر الشيخ يوجه برفع درجة الاستعدادات ببلطيم استعدادا لاستقبال أعياد الربيع

وجه محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع بشواطئ وحدائق ومتنزهات مصيف مدينة بلطيم.



وأوضح محافظ كفرالشيخ أن أعمال تطوير كورنيش مدينة مصيف بلطيم، تأتى فى إطار خطة شاملة لتطوير المدينة وتحويلها إلى وجهة سياحية مميزة، تسهم فى جذب المزيد من الزوار، وتعزز النشاط السياحى، وتحسن المظهر العام ، وتوفر بيئة مناسبة وجاذبة للمصطافين.. مشددا على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال لخدمة المصطافين.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم /الخميس/ لجهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة هيثم عطية، فى أعمال رصف كورنيش مدينة مصيف بلطيم، بداية من منطقة النرجس وحتى منطقة الأمل، والتى تشمل رفع طبقة الأسفلت المتهالكة، وإعادة فرد طبقة السن مع دمكها، وتنفيذ أعمال الرصف الجديد، مع إنشاء شبكة صفايات أمطار موزعة على جميع مناطق الكورنيش.



ومن جهة أخرى، ترأس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة كفر الشيخ، الدكتور إسماعيل القن، جلسة /صحة الحيوان ورعايته ومراقبة الاغذية/، استمراراً لانعقاد الجلسات العلمية لليوم الثالث على التوالي للمؤتمر العلمي السابع لكلية الطب البيطري بالجامعة، والمنعقد بمدنية الغردقة، بحضور الدكتور إبراهيم الهواري عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد السابق، والدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري بالجامعة ورئيس المؤتمر، والدكتور سمير الشاذلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق المؤتمر، وبمشاركة نخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.