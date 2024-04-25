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رئيس التحرير
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فن وثقافة

محمد البعلي يشكر ضيوف "القاهرة الأدبي": اليوم نحتفي بالكلمة من خلال الشعر

صدى البلد

شكر الناشر محمد البعلي، مدير  دار صفصافة للنشر، ورئيس ملتقى القاهرة الأدبي، ضيوف المهرجان، ووزارة الثقافة وفريق قبة الغوري وعلى رأسهم عامر التوني.

وقال محمد البعلي نشكر ضيوفنا على حضور ملتقى القاهرة الأدبي، وسفر الكتاب من عدة دول إلى مصر للمشاركة بالملتقى، وأيضا نشكر وزارة الثقافة على مجهوداتها لتنظيم الملتقي وكل منظمي قبة الغوري.

وأضاف البعلي، أن الأمسية الأخيرة لملتقى القاهرة دائما نفضل أن تكون أمسية شعرية لنحتفي بالكلمة.

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وأشار الناشر البعلي إلى حرص مهرجان القاهرة الأدبي بالاحتفاء بالأدب والشعر، وخاصة الشعر الفلسطيني، من خلال الشاعرة ابتسام أبو سعدة، والشعر المصري للكاتب إبراهيم عبد الفتاح، وجميع الشعراء بالأمسية الأخيرة لملتقى القاهرة الأدبي.

ويعد هذا اليوم السادس والأخير من مهرجان القاهرة الأدبي، حيث يختتم  بدورته السادسة في قبة الغوري،  بمشاركة مجموعة من المثقفين والشعراء والأدباء.

ويشارك بالأمسية الأخيرة لملتقى القاهرة الأدبي، كل من أفراح الهندال (الكويت) إبتسام أبو سعدة  (فلسطين) وزينات أبو شاويش (فلسطين) وغادة خليفة (مصر) وهدى عمران (مصر) وسارة عابدين (مصر) وإبراهيم عبد الفتاح (مصر) وزيزي شوشة (مصر).

وشارك في الدورة السادسة، من مهرجان القاهرة الأدبي،  أربعة أدباء فلسطينيين على رأسهم الكاتب والشاعر الكبير إبراهيم نصرالله الذي تحاور في الافتتاح مع الكاتب المصري الكبير والرئيس الشرفي للمهرجان إبراهيم عبدالمجيد حول الكتابة والذاكرة.

وعقدت دورة هذا العام تحت شعار "المدينة والذاكرة" حيث شهدت مدينة القاهرة تحولات متسارعة تهدد في بعض جوانبها ذاكرتها الجمالية والثقافية ما يجعل مناقشة الاسئلة المختلفة حول تأثيرات المدينة على الأدب وأهمية الذاكرة الثقافية أكثر ألحاحا في الوقت الحالي.

كما استضاف المهرجان هذا العام عدد كبير من الأدباء من هولندا والبرازيل والولايات المتحدة وجورجيا كما احتفي المهرجان بمشاركة أدباء عرب من سوريا والكويت وفلسطين، إضافة لمشاركة مصرية واسعة من مختلف الأجيال ابتداء من جيل الستينات مثل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم وحتى الجيل الشاب.

ملتقى القاهرة الأدبي الرئيس الشرفي للمهرجان الدورة السادسة الشعر المصري دار صفصافة للنشر عامر التونى

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