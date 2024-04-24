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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

استخدم في الحرب العالمية الأولى.. أضرار صادمة لغاز الخردل

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى استخدام غاز الخردل في الحرب العالمية الأولى، حيث تم استخدام مجموعة واسعة من الغازات السامة التي تسببت في أضرار كبيرة، و ابتكر الجيش الفرنسي فكرة استخدام الغاز المسيل للدموع ضد الألمان، وكانوا أول من استخدموا هذه الفكرة.

كانت ألمانيا ردًا على ذلك تستخدم أحد الغازات السامة المعروفة باسم "غاز الخردل"، يعتبر غاز الخردل، المعروف أيضًا باسم كبريتيد الخردل، مركبًا كيميائيًا ينتمي إلى مجموعة المركبات العضوية المعروفة باسم "الثيولات". يكون هذا المركب على شكل سائل يطلق بخارًا خطيرًا يسبب حروقًا وتقرحات في الجلد.

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بالإضافة إلى الحروق والتقرحات الجلدية، يسبب هذا الغاز أيضًا القيء والإسهال عند استنشاقه، ويتسبب في أضرار للعين والأغشية المخاطية. يؤثر أيضًا على وظيفة الرئتين ويعيق تدفق الدم إليهما. من بين الأمراض الخطيرة التي يسببها هذا الغاز هو السرطان والتغيرات الوراثية، وحتى الآن لا يوجد علاج لهذه الأمراض.

يقوم الغاز بإزالة أيون الكلوريد من خلال عملية الاستبدال النووي في الجزيء، ويستبدله بأيون السلفونيوم. يؤدي هذا التفاعل إلى منع انقسام الخلية، مما يؤدي في النهاية إلى موت الخلية. وإذا لم تمت الخلية، فإنه يتسبب في تلف الحمض النووي والإصابة بمرض السرطان.

غاز الخردل الحرب العالمية الأولى الجيش الفرنسي الغازات السامة تلف الحمض النووي

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