حياة كريمة بالغربية تقدم مساعدات إنسانية وأجهزة عرائس.. صور

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية، اليوم، حفلا لتقديم مساعدات إنسانية وتمكين اقتصادي وأجهزة عرائس للأسر الأولى بالرعاية، بهدف رسم البهجة والسرور على وجوههم.

وتم تسليم 9 أجهزة عرائس، و5 تروسيكلات، إلى جانب 2 كراسي متحركة، في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على توفير حياة كريمة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

وبدأت حياة كريمة، العمل على تطوير البنية التحتية، والآن أيضا تعمل على توفير حياة كريمة للإنسان، والعمل مستمر على قدم وساق، حيث نظمت في يوم 6 أبريل تم تسليم 12 جهاز عروسة، و6 تروسيكلات، إلى جانب 6 كراسي متحركة، وذلك يأتي لحرص المؤسسة الدائم على الاستجابة لأي استغاثات إنسانية أو حالات مستحقة يتم رصدها عن طريق المتطوعين.