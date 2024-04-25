أستاذ علاج السموم: مدمن المخدرات التخليقية يتعرض لسكتات قلبية مفاجأة

أكد الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان، بكلية طب قصر العيني، أن المخدرات التخليقية يتم إدمانها من الجرعة الأولى، مشيرا إلى أن المخدرات الجديدة ترفع ضغط الدم وضربات القلب في الحال.



وقال نبيل عبد المقصود، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن مدمن المخدرات التخليقية يتعرض لسكتات قلبية مفاجأة، إضافة إلى أن المخدرات تتسبب في إتلاف الجهاز العصبي والمخ.

وتابع أستاذ علاج السموم والإدمان، بكلية طب قصر العيني، أن مادة الكيتامين المخدرة كانت تستخدم للحيوانات.