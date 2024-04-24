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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب المخدرات.. مصرع شخص فى مشاجرة بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

لقى شخص مصرعه فى القليوبية على يد عامل إثر مشاجرة بينهما بسبب قيام المتهم بشرب المواد المخدرة أمام منزل المجنى عليه وخلال مطالبته له بالابتعاد عن المنزل قام بطعنه بسلاح أبيض أودى بحياته تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك. 


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شخص بمنطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب منزل ويبلغ من العمر 31 عاما، وعامل مستأجر شقه لديه يبلغ من العمر 37  عاما، بسبب خلافات بينهما ورفض المجنى عليه قيامه بشربه المواد المخدرة أمام المنزل، فنشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها المتهم بطعنه بسلاح أبيض اودى بحياته والقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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