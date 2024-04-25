عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"المكان" معرض جماعي من وحي عالم محمود سعيد في ذكرى رحيله الستين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في الذكرى الستين على رحيل الفنان الرائد محمود سعيد، ينظم قطاع الفنون التشكيلية تحت رعاية وزيرة الثقافة ا. د. نيفين الكيلاني معرض تحت عنوان "المكان" يجتمع من خلاله سبعة فنانين معاصرين من أجيال مختلفة تعايشوا مع المكان وامتزجوا معه لتصبح أعمالهم بمثابة تعبير صادق عن روح المكان.
يفتتح المعرض ا. د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وكوكبة من الفنانين وذلك يوم السبت 27 إبريل2024 في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، ويشارك في المعرض الفنانون: أحمد عبد الكريم، إيمان عزت، بكري محمد بكري، باتسيه أحمد، عبد الوهاب عبد المحسن، محمد عرابي، مرفت شاذلي هلالي. تعرض أعمالهم جنبا إلى جنب في رحاب صاحب المدينة "محمود سعيد" بقاعتي أجيال (1,2).
وقال الفنان وليد قانوش... "لعب الفن منذ فجر التاريخ دورا محوريا ومهما في توثيق حياة البشر والبيئات التي عاشوا فيها، والمشهد السردي البصري أكثر أهمية وصدق من الكتابة حيث تتعدد التأويلات في النص المكتوب على خلاف البعد البصري... ويعود فضل الكثير من المعارف والمعلومات التاريخية إلى الجداريات والرسومات الأثرية وغيرها من وسائل عبرت عن تلك العلاقة بين الشخصية والمكان.
وأضاف (قانوش)..." هذه هي فكرة العرض التشكيلي المصاحب لاحتفالية متحف محمود سعيد بمناسبة مرور ستين عاما على رحيله... وهو عرض من وحي عالم الفنان الرائد الذي تأثر بعروس الثغر وأبدع العديد من الأعمال التي وثقت العادات والمظاهر الشعبية والطابع المعماري وغيرها من أشكال الحياة في تلك الحقبة الزمنية... معرض مشوق وثري يضم نخبة من الفنانين الذين شغفوا في أعمالهم بتجسيد روح المكان وفضاءاته، تجارب تمثل القطر المصري من الجنوب حتى الشمال.

الفنان الرائد محمود سعيد قطاع الفنون التشكيلية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني المكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

ترشيحاتنا

منسق مبادرة المقاطعة: الحملة تشمل الأسماك واللحوم والدواجن بسبب جشع التجار

عصام العرجاني: تعاهدنا على تنمية سيناء.. وأقول للرئيس السيسي شكرا

أستاذ علاج سموم: إدمان المخدرات التخليقية من الجرعة الأولى

أحب الأعمال إلى الله يوم الجمعة وليلتها.. 7 أمور يكشفها علي جمعة

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي .. هذه مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية

ضع الثوم في أنفك وانتظر النتيجة.. تريند يجتاح السوشيال ميديا وهذا رأي الأطباء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. أيتن عامر تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل قرص بالسمسم في البيت

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. ٧ نصائح هامة حال انقطاع الكهرباء

هاف ستوماك.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة كاجوال

فيديو

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ