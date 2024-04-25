خبير: مصر الأولى عالميا في سحق ظاهرة الإرهـ اب الدولي

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن ما حدث في مصر خلال 10 سنوات بالتحديد مواجهة الإرهاب، تجربة متفردة لم يسبق لأي دولة في العالم أن تخوض مثل هذه الحرب بهذه الكفاءة او الإعداد او الاستعداد للحرب.



وأضاف "صابر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "نتذكر ما قام به وزير الدفاع في هذا التوقيت المشير عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت" بأنه أعلن أن مصر مستعدة لمواجهة الإرهاب أو مواجهة من يحاول العبث بالأمن القومي المصري، بعد أن اتضحت الصورة تماما والهدف الخفي من وراء أحداث 28 يناير وهو محاولة أو بالتحديد محاولة استقطاع جزء من الدولة وهو رفح والشيخ زويد والعريش واعلانها دولة للمتمردين مثلما كان يتردد في هذا التوقيت ".



ولفت إلى أنه لابد أن نتذكر جميعا أن المواجهة مع الارهاب بدأت عام 2013 وتعرضت فيها الدولة المصرية لعدد 306 عمليات إرهابية، مضيفا أن عام 2014 وصلت لـ 222 عملية ثم 2015 وصلت لـ 210 ثم في المواجهة الشاملة 2018 تقلص العدد لـ 8 عمليات إرهابية الي أن انتهي الامر في عام 2023 بـ صفر عمليات ارهابية.



وأوضح أن مصر الدولة الأولى في العالم نجاحا في سحق ظاهرة الإرهاب الدولي بعد أن تم تجهيز وتجييش تنظيمات وجماعات إرهابية متطرفة من كافة جنسيات العالم وتسللهم إلى الدولة المصرية عبر الأنفاق.