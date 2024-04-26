أخبار الفن.. صابرين: عندي استعداد للزواج مرة أخرى وماستر كلاس لسيد رجب بمهرجان الإسكندرية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

بدأ ماستر كلاس الفنان سيد رجب ، ضمن فاعليات الدورة العاشرة من مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة ، والذي تديره الفنانة سلوي محمد علي .

وحرص علي حضور الماستر كلاس كل من الفنانة رانيا يوسف والفنان حمزه العلي والمنتج محمد العدل والمخرج عمرو عبد العزيز والمنتج جابي خوري والمنتج صفي الدين محمود والسيناريست محمد الباسوسي .

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن علاقتها بالراحل صلاح السعدني من خلال الأعمال التى عملت فيها معه وعلى رأسها مسلسل أرابيسك.



وقالت هالة صدقي أثناء المداخلة الهاتفية التى أجرتها مع الإعلامية إنجي على على إذاعة نجوم أف أم أن الراحل صلاح السعدني من أكثر الفنانين التى تعامت معهم داخل الوسط الفني حيث قدمت معه 14 عملا بجانب أعمالها فى الإذاعة.



تحدثت الفنانة هالة صدقي عن علاقتها بالراحل صلاح السعدني من خلال الأعمال التى عملت فيها معه وعلى رأسها مسلسل أرابيسك.



وقالت هالة صدقي أثناء المداخلة الهاتفية التى أجرتها مع الإعلامية إنجي علي، على إذاعة نجوم إف إم، إن الراحل صلاح السعدني من أكثر الفنانين الذين تعامت معهم داخل الوسط الفني حيث قدمت معه 14 عملا بجانب أعمالها فى الإذاعة.



وتحدثت هالة صدقي عن كواليس مسلسل أرابيسك وهو المسلسل الأشهر لهما وأكدت أن المسلسل كان له كواليس مختلفة بسبب حب الجمهور للخط الدرامي بين حسن أرابيسك وتوحيدة.



يستعد المطرب تامر حسني لإحياء حفل ضخم يوم الجمعة القادمة بالعين السخنة وذلك فى أولى حفلات الصيف هناك.



ويأتي هذا الحفل بعد حفله الكبير الذى أحياه مساء امس بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة عيد تحرير سيناء وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.



ومن المفترض أن يقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى الأغاني التى طرحها مؤخرا من ألبوم هرمون السعادة.



حلت الفنانة صابرين ضيفة على الإعلامية سارة الدندراوي فى حلقة من حلقات برنامجها الشهير تفاعلكم.



وتحدثت صابرين خلال الحلقة عن نجاح أخر أعمالها مسار اجباري ومشاركتها فى موسم رمضان الماضي.



وتطرقت صابرين خلال الحلقة الى الحديث حول طلاقها الأخير وأكدت أنها هي اللى قررت الانفصال لكونها لا تقبل بزوجة ثانية ، وأخفت الخبر لفترة طويلة كونه لا يهم أحدا من الجمهور.



شارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا جمهوره صورة من كواليس تصوير فيلم عصابة المكس لـ أحمد فهمي وروبي.



وعلق حمو بيكا، على الصورة التى نشرها على حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير إنستجرام: حد فاهم حاجة؟.



ومن الواضح أن حمو بيكا سوف يشارك كضيف شرف فى فيلم عصابة المكس ويقوم بغناء أغنية ضمن أحداثه إلا أنه لم يعلن مشاركته بشكل رسمي حتى الآن.

