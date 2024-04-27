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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي كبير يزور لبنان.. تفاصيل

أرشيفي
أرشيفي

أفادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن، عاموس هوكشتين، الذي وصل إلى تل أبيب أمس، الجمعة، قد يزور بيروت لـ«البحث في إمكانية احتواء الأوضاع على الحدود مع لبنان بعدما شهدت تصعيداً كبيراً في الفترة الأخيرة».

وقالت الصحيفة اللبنانية؛ إن هوكشتين قدّم مقترحاً جديداً خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للتوصل إلى حل دبلوماسي ينهي التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأمريكي «يسعى إلى محاولة إعادة الجميع إلى قواعد الاشتباك في ظل القناعة الأمريكية بأن الهدوء في لبنان لن يتحقق قبل التوصل إلى اتفاق كبير يشمل غزة».

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