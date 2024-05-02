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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول تعليق لـ نوال الكويتية بعد تعرضها لوعكة صحية

نوال الكويتية
نوال الكويتية

كشفت الفنانة نوال الكويتية، عن تحسن حالتها الصحية بعد أزمتها الأخيرة والتى على أثرها أجلت كافة أنشطتها الفنية.

وكتبت نوال عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة إكس: كل الشكر لجمهوري العزيز، ولزملائي الفنانين، وللصحافة والإعلام، ولأصدقائي على اهتمامهم وسؤالهم عن صحتي.. بفضل الله أنا بخير.. شكرًا لكم جميعا.

تعرضت الفنانة نوال الكويتية إلى أزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وأعلنت شركة روتانا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تطورات الحالة، قائلة: تعرضت الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، كل التمنيات للفنانة القديرة بالشفاء العاجل، والعودة إلى مزاولة نشاطها الفني المنتظر.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة نوال الكويتية، في دبي، عن تأجيل موعد الحفل لأسباب لم تكشف عنها، ولم يتم تحديد الموعد الجديد للحفل.

وكان ينتظر أن تحيي نوال الكويتية حفلا غنائيا ساهرا على مسرح دبي أوبرا، يوم 10 أبريل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.

من جهة أخرى، نشرت الشركة المنتجة لمسلسل “صيد العقارب” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، فيديو من كواليس تسجيل أغنية تتر المسلسل التي تقدمها الفنانة الكويتية نوال.

أغنية تتر مسلسل “صيد العقارب” تحمل اسم “كنا واحد واتقسمنا”، من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أحمد إبراهيم.

نوال الكويتية الفنانة نوال الكويتية

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