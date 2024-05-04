يبدأ من حدائق أكتوبر للفسطاط.. الخط السادس لـ مترو الأنفاق| فيديو

سينقل1 ونصف مليون راكب يوميا

قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، إن الخط السادس لـ مترو الأنفاق من المفترض أنه سينقل حوالي 1 ونصف مليون راكب يوميا؛ مضيفا أن الخط الرابع من حدائق أكتوبر ـ الفسطاط 19 كم 17 محطة والمرحلة الثانية منه من الفسطاط حتى الرحاب بطول حوالي 23 كم، 22 محطة هذا الخط الرابع، الخط الخامس تم استبداله بالاتوبيس الترددي يربط الطريق الدائري بمطار القاهرة بمجطة عدلي منصور بالمتحف المصري الكبير وأوشك علي الانتهاء.

أغلب المشروعات التي نعمل عليها حاليا ستنتهي في نهاية 2024 وبداية 2025

وأوضح أبو خضرة، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" تقديم رشا مجدى ونهاد سمير المذاع علي قناة "صدي البلد"، المفترض أن أغلب المشروعات التي نعمل عليها حاليا ستنتهي في نهاية 2024 وبداية 2025.

وأشار إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي لكثير من هذه المشروعات سواء الاتوبيس الترددي أوشك على تشغيل تجريبي والخط الثالث المرحلة الأخيرة منه بدأنا في التشغيل التجريبي لهم من العتبة وحتى الكيت كات ثم نتجه شمالا لـ روض الفرج وجنوبا لـ جامعة القاهرة.