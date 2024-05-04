تأييدا لغزة .. طلاب بريطانيا وإيرلندا يقيمون مخيمات في الحرم الجامعي

تستمر الاحتجاجات تضامناً مع الأشخاص الذين يواجهون الحرب في غزة عبر حرم الجامعات في المملكة المتحدة وإيرلندا، حيث شهدت بعض الجامعات مخيمات مماثلة لتلك الموجودة في الجامعات في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وفي أيرلندا، قام الطلاب في كلية ترينيتي المرموقة في دبلن بتكديس المقاعد لمنع الوصول إلى موقع الجذب السياحي الشهير، وهو كتاب كيلز. وقال الرئيس المنتخب لاتحاد طلاب الجامعة يوم الجمعة X إنه تم أيضًا نصب أكثر من 40 خيمة.

وفي ضوء احتجاج الطلاب، قالت الكلية إنها قررت إغلاق منطقة الجذب من السبت إلى الاثنين.

وفي المملكة المتحدة، استجابت جامعة غولدسميث في لندن لمطالب طلابها الجامعيين، الذين احتجوا تضامناً مع الشعب في غزة لمدة ستة أشهر وأقاموا لفترة وجيزة مخيماً في مكتبة الكلية، حسبما ذكرت منظمة 'صائغون من أجل فلسطين' التي يقودها الطلاب في الجامعة. في منشور على X يوم الجمعة.

وقالت المجموعة إن جامعتها وافقت على 'سياسة استثمار أخلاقية جديدة'، وسحب الاستثمارات من التمويل المرتبط بإسرائيل. كما كانت مطالب سحب الاستثمارات محورية في العديد من الاحتجاجات الأمريكية.

كما أقام الطلاب في جامعات أخرى في المملكة المتحدة – وهي نيوكاسل ووارويك وليدز وبريستول – معسكرات في الحرم الجامعي في الأيام الأخيرة.