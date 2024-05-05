عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف صهيوني.. الحرب وصلت لطريق مسدود بسبب أمريكا.. تفاصيل

قادة الاحتلال
قادة الاحتلال

نقلت وسائل إعلام متفرقة ما كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية من أن قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية توصلوا في اجتماع قبل أيام إلى أن الحرب في غزة وصلت إلى طريق مسدود.

وذكرت يديعوت أحرونوت ان قادة الأجهزة الأمنية أجمعوا على أولوية استعادة المحتجزين وأن استعادتهم  ستكون مقابل عودة الفلسطينيين لشمال القطاع دون شروط والانسحاب من نتساريم.

وكشفت يديعوت أحرونوت أن هذا الاجتماع الذي قيل فيه ذلك عقد قبل 11 يوما ووصف بالحاسم وشكل نقطة تحول في الموقف الإسرائيلي من صفقة التبادل للأسرى.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع شارك فيه وزير الدفاع ورؤساء هيئة الأركان  والشاباك والموساد ومسؤول ملف المفاوضات، و خلصوا إلى أن الحرب وصلت لطريق مسدود في ضوء عدم دعم الولايات المتحدة عملية في رفح.

وأكدت الصحيفة أن  المسؤولين رأوا أن الجيش لا يخوض حربا فعلية في غزة ونتنياهو وبن جفير يتجاهلان هذه الحقيقة، وأن قادة الأجهزة أجمعوا على أن إسرائيل فقدت ميزتين أساسيتين هما الدعم الأمريكي ووحدة الشارع.

قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية طريق مسدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

وضعها في مأزق.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الجدل بالسوشيال ميديا لهذا السبب

موضوعات متعلقة

إنكار لكل الدعم الأمريكي .. وزيرة إسرائيلية: لسنا نجمة على علم واشنطن

جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة اليوم.. ونتنياهو العقبة الكبيرة

الاحتلال يعترف بامتلاء سجونه بالمعتقلين الفلسطينيين

وول ستريت جورنال: الاحتلال فشل في هزيمة حماس.. وخطر كبير من اجتياح رفح

تركيا تستعد لفرض المزيد من الضغوط على إسرائيل

الاحتلال يواصل عمليات الإبادة في غزة رغم استشهاد 34 ألف فلسطيني

أول جولة أوروبية كبيرة للرئيس الصيني منذ كورونا

مصادر تكشف عن أكبر عدو لإتمام صفقة وقف حرب غزة في القاهرة

ترشيحاتنا

السكر تراجع والبسكويت زاد ولأول مرة عبوة شيبسي ب 20 جنيها.. تحركات في أسعار السلع الغذائية

انطلاق مبادرة رائدة لتعزيز منظومة نظام النيل التعليمي الدولي.. تعرف على أهدافها

السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد القيامة المجيد طبقا للقانون

7 كلمات لمن اشتد كربه.. رددها ليطمئن قلبك

السعودية تمنع 4 فئات من دخول العاصمة المقدسة.. وهذه أسعار الحج السياحي

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الغربي والشرقي بسبب ارتفاع الأمواج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة إذا قمت بها تطيل عمر بطارية السيارة الكهربائية.. ما هي؟

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان آمال ماهر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

الغزو الصيني.. هجوم تجاري على السوق الأوروبية يصل إلى 4 ملايين سيارة

فيديو

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ