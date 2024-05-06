شم النسيم في دهب.. شاهد احتفالات المواطنين على الشواطئ

احتفلت المنتجعات السياحية بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، بشم النسيم بمشاركة الآلاف من السائحين من مختلف جنسيات العالم، و المصريين، بمائدة إفطار تتضمن الأكلات المصرية الشهيرة في هذه المناسبة، ومنها "البيض الملون، الفسيخ، الرنجة، الأسماك، الباذنجان بكافة أنواعه، والبصل"، وشهدت موائد الفسيخ والرنجة إقبالًا كبيرًا من الأجانب قبل المصريين، وحرص الجميع على تبادل التهنئة، وتوافد الجميع على الشواطئ وحمامات السباحة بالفنادق .



بينما شهدت الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات بكافة مدن المحافظة وخاصة شرم الشيخ و دهب وراس سدر وطور سيناء إقبال المواطنين عليها، بعد أن قرر محافظ جنوب سيناء فتحها بالمجان للجميع، وتزويد الشواطئ الغير مرفق بها خدمات بمجموعة من الشماسي والكراسي، مع توفير منقذين عليها، والتأكيد على عدم السماح بالسباحة داخل المناطق المحظور السباحة بها، حرصًا على سلامة الجميع، وتوفير سيارة إسعاف على كل شاطئ، وتكثيف الحملات الدورية الأمنية بمناطق تجمعات المواطنين، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية على الكورنيش والشوارع الرئيسية، إضافة إلى رفع حالة الطوارئ القصوى في القطاع الصحي، ومنع الأجازات للأطباء وأطقم التمريض.



وقال مطيع إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق بشرم الشيخ، إن منتجعات شرم الشيخ السياحية تشهد اقبلًا سياحيًا كبيرًا تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع خاصة من المصريين، والأجانب من دول "روسيا، أكرانيا، بيلاروسيا، سويسرا، بولندا، رومانيا"، ومن الدول العربية "الأردن، الكويت، الإمارات، البحرين".



وأكد "مطيع" في تصريح اليوم، أن الأجواء الاحتفالية التي أعدتها الفنادق نالت إعجاب السائحين من مختلف الجنسيات، وأعربوا عن سعادتهم بالديكورات التي تضمنت الزهور بألوانها المبهجة التي تعبر عن جمال وبهدة الطبيعة، بجانب الديكورات الخاصة بموائد الطعام التي تضمنت كافة أنواع الأطعمة التي اعتادت الشعوب بمختلف ثقافتهم تناولها خلال هذه المناسبة.

وأوضح أن المنتجعات السياحية بجنوب سيناء، حرصت أيضًا على تنظيم حفلات غنائية، واستعراضات فنية تتناسب مع الذوق العام لجميع السائحين من مختلف الجنسيات، مع تزيين الغرف والممرات وطرقات الفنادق بالبالونات الملونة، والزهور الطبيعية، وزهور الزينة، مع تقديم خدمات على أعلى مستوى.

على جانب آخر قال أحمد مجدي طلاله، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة، إن عيد شم النسيم من الأعياد المحببة للمصريين بكافة طوائفهم، ويحرص الجميع على الاحتفال به على الشواطئ، لذا شهدت مدن جنوب سيناء توافد كبير من قبل السياحة الداخلية، واتخذ كلًا منهم الواجهة السياحية التي تتناسب مع ظروفه الاقتصادية، فمنهم من فضل قضاء أجازة شم النسيم في مدن خليج العقبة "طور سيناء، أبورديس، أبوزنيمة، رأس سدر" كون الشواطئ بها مجانية، وأسعار الاقامة بهما رخيصة مقارنة بالمنتجعات السياحية بمدن خليج العقبة" شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا".

وأكد المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة، أن منتجعات خليج العقبة تشهد إقبالًا غير مسبوق من السائحين من مختلف الجنسيات، وأقبل الجميع على الأطعمة التي جرى إعدادها داخل المنتجعات السياحية من بيض ملون وأسماك مملحة، وأسماك عادية، خاصة الأجانب الذين أعربوا عن إبهارهم بهذه الأطعمة، وطالبوا بوضعها على قائمة المأكولات في أحد الوجبات بشكل يومي خلال فترة تواجدهم بالمنتجعات.

وشهد نفق الشهيد أحمد حمدي الرابط بين محافظة جنوب سيناء وكافة المحافظات المصرية، تكدس سيارات الوافدين لقضاء إجازة شم النسيم بشواطئ جنوب سيناء، وسط إجراءات أمنية وتفتيشية على أعلى مستوى، وتواجد أمني مكثف على الطرق الدولية، مع انتشار الخدمات المرورية والردارات للحد من السرعة.



اجواء شرم الشيخ ودهب في شم النسيم

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اجواء الاحتفال بشرم الشيخ

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