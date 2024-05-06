قيادي في حماس: عملية اجتياح رفح تهدد المفاوضات

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، اليوم الاثنين 6 مايو 2024، أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب غزة ستضع المفاوضات في مهب الريح.

وأضاف القيادي في حركة حماس، في بيان له "لن تكون العملية العسكرية نزهة لجيش العدو، ونتنياهو وحكومته يتحملان كامل المسؤولية"، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أشارت حركة حماس، إلى أن الخطوات التي يتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحضيراً للهجوم على مدينة رفح المكتظة بقرابة المليون ونصف من المواطنين والنازحين الفلسطينيين، هو جريمة صهيونية تؤكد إصرار حكومة نتنياهو على المضي في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، مدفوعاً بحساباته السياسية المرتكزة على التهرُّب من استحقاقات أي اتفاق يُنهي العدوان.

وأكدت حماس في بيان، يوم الإثنين، أن "أي عملية عسكرية في رفح؛ لن تكون نزهةً لجيش الاحتلال الفاشي، وأن مقاومتنا الباسلة وعلى رأسها كتائب القسام، على أتَمِّ الاستعداد للدفاع عن شعبنا ودحر هذا العدو وإجهاض مخططاته وإفشال أهدافه".