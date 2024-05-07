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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ الغربية يتابع توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية للتصالح في مخالفات البناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته لتوافد المواطنين على المراكز التكنولوجية ب 12 مركز ومدينة على مستوى المحافظة في أول أيام التصالح على مخالفات البناء لتقديم  طلبات التصالح، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا .

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يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .

ووجه محافظ الغربية خلال متابعته المراكز التكنولوجية بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

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كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

واضاف المحافظ انه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

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التصالح على مخالفات التصالح في مخالفات البناء التصالح علي مخالفات البناء الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المستندات المطلوب المراكز التكنولوجية المحافظة الوطنية للطوارئ والسلامة

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