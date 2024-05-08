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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق قطار امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالوادي الجديد

جانب من الجوله
جانب من الجوله

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، انطلاق قطار امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري وفق الجداول التى جرى إعلانها من قبل الإدارات التعليمية والمديرية.

ويؤدي اليوم، الأربعاء، طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وكذا الأول والثاني الإعدادي وطلاب النقل بالتعليم الفني الإمتحانات.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، انطلاق قطار امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء 8 مايو، حيث انتهت المديرية وجميع الإدارات التعليمية الخمس بمراكز المحافظة، من جميع الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني حيث تعقد الامتحانات وفق الجداول التى جرى إعلانها من قبل الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن الإدارات التعليمية، والمطبعة السرية بالمديرية وضعت أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية بحيث تكون الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء وتخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، مضيفة أن الامتحان جرى وضعه من مقررات الفصل الدراسي الثاني بأكمله.

وأشار وكيل التعليم، إلى أنه جرى الانتهاء من منهج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحًا أن خريطة توزيع الموضوعات الدراسية ضمنت شرح الدروس والموضوعات مع نهاية شهر أبريل 2024.

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وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على أن مرحلة المراجعة بدأت استعداداً لامتحانات نهاية العام الدراسى، منوها أن هناك مراجعات فى المدارس تتم على جزئيات المنهج بالإضافة إلى المراجعات المجانية النهائية للصفين الثالث الإعدادى والثانوى مع استمرار مجموعات الدعم المدرسى.

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