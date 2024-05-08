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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الثلاثاء المقبل بدبي

صدى البلد

تحت رعاية الفريق  الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تقام فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024" خلال الفترة من من 14 إلى 16 مايو الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وشركة "تيرابين" العالمية لتنظيم المؤتمرات.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر هذا العام الإعلان عن نتائج تقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2024، حيث يهدف إلى تقديم لوحة قياسية تفصيلية لكل دولة على حدة يمكن من خلالها تقييم مستوى نضوج تجربة التحول نحو الاقتصاد الرقمي والعائد منه، ولإيجاد التغذية الراجعة المطلوبة لتمكين متخذ القرار نحو توجيه البوصلة بالشكل الملائم لتعظيم العائد على الاقتصاد الكلي الذي يجب أن يحقق الاستفادة المرجوة من التحول الرقمي، وانتشار التطبيقات التكنولوجية.

وكذلك سيتم الإعلان عن مبادرتين جديدتين خلال فعاليات المؤتمر، الأولى مبادرة المركز العربي والإسلامي للبحوث العلمية المشتركة بالشراكة مع المعهد البريطاني للتكنولوجيا حيث تهدف المبادرة لإنشاء مجمع للبحث العلمي على مستوى الدول العربية والإسلامية والاهتمام بقضايا تطوير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

والمبادرة الثانية هي الإعلان عن البرنامج العربي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع شركة الاستثمارات السنغافورية، حيث تسعى هذه المبادرة لتطوير نظام ذكاء اصطناعي توليدي باللغة العربية، وتركز المبادرة على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الحكومية لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والابتكار.

ويُعد المؤتمر والمعرض الأكبر في الشرق الأوسط في مجال موضوعات الاقتصاد الرقمي بمشاركة أكثر من 600 شركة دولية، و400 شركة ناشئة.
وستشهد نسخة هذا العام حضوراً مميزاً، حيث تم تسجيل أكثر من 25000 زائر حتى الآن، ويشارك فيه أكثر من 500 متحدث من جهات عالمية، في 200 جلسة متخصصة تقام على هامش المعرض وتُلقي الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية.

ويشارك في جلسات المؤتمر، نخبة من الخبراء الدوليين في المحاور الرئيسية للمؤتمر، وهي الخدمات المصرفية الرقمية، والهوية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والعملات الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية والرقمية، وخدمات الإقراض، والتجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والخدمات اللوجستية، والتسويق الإلكتروني، وقطاع البنوك، بالإضافة إلى عشرات الجلسات والمحاضرات حول التطبيقات الرقمية المتقدمة في القطاعين العام والخاص.

الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الاتحاد العربي الاقتصاد الرقمي الاقتصاد الكلي التطبيقات التكنولوجية الذكاء الاصطناعي

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