ياسر خاطر: طرح حلول لأزمة اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات|فيديو

طرح الدكتور ياسر خاطر مدير ملف الصيدليات في المركز المصري للحق في الدواء، حلول لازمة اختفاء الدواء ،في مقدمتها كتابة الاسم العلمي على الروشته، وليس الاسم التجاري، فضلا عن عملية التتبع الدوائي، والتي ستساهم في خروج الدواء، ومنع الاحتكار .

ودعا خاطر في لقاء حصري مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc المريض للثقة في الدواء المنتج محليا قائلا: "عندما يعرض عليك البديل المصري تقبل" .

و تابع مدير ملف الصيدليات في المركز المصري للحق في الدواء، قائلاً:" الأسم العلمي لن يحل المشكلة بشكل كامل، و لكنه سوف يحافظ على رأس مال الصيدلي"