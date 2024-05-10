عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العصر العثماني.. مسجد عين علم وطاحونة البرنس.. تراث إسلامي شاهد على العصر

بلاط الاسلاميه
بلاط الاسلاميه

تعد قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد، من القرى الأثرية النادرة، ويرجع تاريخها إلى العهد العثماني، وتتميز بأنها ذات طابع أثرى خاص ومميز لما لديها من مقومات تاريخية وطبيعية وتضم هذه القرية الإسلامية طاحونة قديمة لطحن الغلال.

فضلا عن مجموعة من الأعتاب الخشبية التي تعلو واجهات المنازل، وأقدم تاريخ مدون عليها 1163هـ وأحدث تاريخ 1253 هـ.

 

 

يقول هاشم سيد روحه  من اعيان بلاط ، إن القرية يوجد بها "طاحونة البرنس" والتي تسمى نسبة إلى عائلته، وتقع وسط مدينة بلاط الإسلامية، أمام ديوان العمدة وهي مبنية من الطوب اللبن المغطى بطبقة من البلاط الطيني ويرجع تاريخها إلى القرن 12 هجرية حسب أسلوب خط الثلث الموجود على العتب الذي يعلو مدخلها وهي تعد من العناصر المكملة للمدينة الإسلامية.

 

وأوضح أن الطاحونة عبارة عن حجر مربع يتوسطها آلة الطحن وهي تتكون من حجرين مستديرين يتوسطهما ثقب مستدير ويتخللهما عمود يولد حركة دائرية بسرعات مختلفة ويتم بينهما سحق القمح وطحنه.

وأكد روحه أن الطاحونة  تتكون من قمع  خشبي يسمى القادوس الويبه وكتلة من الحديد في وسطها فراغ يسمى الفأس وترس خشبي أفقي يتوسطه ثقب يسمى العجلة ثم عمود قائم مستدير مثبت في مركز الترس الخشبي يسمي السهم مثبت فيه ذراع يسمى الكرب، كما يثبت فيه ذراع أفقي يسمى القوز.

وأكد أنه يوجد بالقرية أيضًا مسجد أثري يسمى "عين علم" وسمي بهذا الأسم نسبة إلى أنه أقيم بالقرب من عين مياه كانت متدفقة اسمها "عين علم"، وهي العين التي كان سكان المدينة في الأزمنة البعيدة تشرب منها، والتي أنشأها الأهالي بهدف عدم خروج أحدهم ليلا لجلب المياه من العيون المائية الأخرى الموجودة خارج القرية خوفا من مهاجمة وسطو العربان عليهم.

ولفت الي أن مسجد عين علم شيد قبل 400 عام ميلادية ويرجع تاريخه إلى العصر العثماني، وما زال حتى الآن يستقبل رواده من المصلين، ويزداد رواده في شهر رمضان الكريم، وتم ضمه إلي وزارة الأوقاف عام 2003 بهدف ترميمه وتطويره ويعتبر هو أول مسجد ببلاط ويتوسط قرية بلاط الإسلاميةة ويعرف الشارع المطل عليه بشارع جامع عين علم.

 

وأضاف أن الجامع يطل على ساحة واسعة ساهمت بدور كبير في تحقيق التهوية والإضاءة، كما أن وجودها أمـام المساجد ييسر اجتماع الناس بها أثناء الدخول أو الخروج من الصلاة، كما تيسر حركة المرور لاتساعها وساعدت الباعة الجائلين على ممارسة نشاطهم بها.

وأضاف أن كافة المزارات السياحية بالقرية مازالت كماهي وذلك بعد ترميم القريه وكأنها شاهد علي تطورات العصر.

الأعتاب الخشبية الاسلامية الإسلامي الخشبي الجديد الإسلام الاثرية اسلامية طاحونة البرنس قرية بلاط الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بزيادة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

بعد القبض عليه.. من هو صاحب الاستعراض بسيارته في الإسماعيلية.. تفاصيل

تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

فتحة طويلة .. لقاء الخميسي بفستان أوف وايت تشعل إنستجرام

بعد إصابته بالسرطان.. صابر الرباعي يوجه رسالة لمحمد عبده من خلال صدى البلد

ترشيحاتنا

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

في مجال الزراعة والغذاء .. قدم بوظيفة جديدة شاغرة بالنمسا

إحالة أكبر قضية فساد واستيلاء على أموال العاملين بالوطنية القابضة للاستثمار (خاص)

قبل امتحانات نهاية العام.. متطلبات أساسية للحصول على شهادة التخرج|جهزها من الآن

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء .. تفاصيل

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فتحة طويلة .. لقاء الخميسي بفستان أوف وايت تشعل إنستجرام

تتحدى سامسونج وأبل وبإمكانيات ستبهرك.. ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4

مكشوف وقصير .. شاهد إطلالات اليسا بألبوم أنا سكتين يثير السوشيال ميديا

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-