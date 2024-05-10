المجتمعات العمرانية تضع خطة لتطوير مستوى أجهزة المدن الجديدة

عقد اللواء حازم زكي سليمان، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشئون الإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، اجتماعاً بجهاز مدينة بدر مع المختصين بالشئون الإدارية وممثلي أجهزة المدن، لتوحيد المفاهيم ومناقشة كافة الموضوعات الخاصة بالموارد البشرية وآليات التطوير المؤسسي وتنمية المواهب على مستوى الهيئة والأجهزة.

يأتي ذلك فى ضوء التعاون بين الإدارة المركزية للموارد البشرية والشئون الإدارية بالهيئة مع ممثلي أجهزة المدن، للتطوير فى الإدارة المركزية للموارد البشرية والشئون الإدارية، وتطوير القطاع المؤسسي بالهيئة.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء حازم زكي سليمان، اهمية توحيد المفاهيم للموارد البشرية والشئون الإدارية، والعمل على تطوير الأداء للعاملين بهذا القطاع، لتحقيق خطوات التطوير المؤسسي.

وتحدث الدكتور هاني يوسف، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواهب بالهيئة، عن دور الأجهزة في ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين، وسرعة الرد على البيانات والخطابات الواردة من الإدارة العامة للموارد البشرية.

كما تم بالاجتماع مناقشة بعض الموضوعات المختلفة، وتم فتح باب الأسئلة والرد على جميع التساؤلات، وتم الاتفاق على تحديد يوم الثلاثاء من أول كل شهر لعقد الاجتماع الشهري للشئون الادارية والموارد البشرية.

جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع سعد حسن، مدير عام عمليات الموارد البشرية بالهيئة، و إبراهيم عيد، مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة، و طارق رشدي، مدير عام الاستحقاقات والمزايا بالهيئة، ناصر سعودي، مدير عام التظلمات بالهيئة، أمجد عبد الجواد، معاون نائب رئيس الهيئة، وبحضور لفيف من قيادات الهيئة.



