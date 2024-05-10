الجيزاوى يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اليوم الجمعة جولة تفقدية مفاجئة بالمستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمد شاكر شاكر مدير المستشفى.



واطمأن " الجيزاوى " خلال جولته التي شملت أقسام " الاستقبال والطوارئ وقسم الاطفال وحدة السموم و معامل التحاليل الطبية وبنك الدم" على سير العمل والخدمة الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفى ، كما شملت الجولة الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى الجامعى.



واستطلع رئيس جامعة بنها رأي بعض المواطنين ومرافقيهم في جودة الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفى ، مؤكدا أن المستشفى الجامعى حريصة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.



وأشاد "الجيزاوى " خلال جولته، بما شاهده من انتظام العمل ، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض والعاملين وكل القائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية في القيام بواجبهم تجاه المرضى.