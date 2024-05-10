جمعية الفيلم تعرض قصة حياة الرسام مايكل أنجلو

في إطار النشاط الأسبوعي للعروض السينمائية لجمعية الفيلم برئاسة المصور السينمائي محمود عبد السميع تعرض في السادسة مساء السبت 11 مايو بالبيت الروسي الفيلم البريطاني "كارافاجيو" اخراج ديرك جيرمان عن قصة نيكولاس ويرد جاكسون وبطولة نيجيل تيري و شن.

الفيلم انتاج 1986، وهو من ترشيح وتقديم د. جلال سعيد عضو مجلس إدارة جمعية الفيلم، يتناول الفيلم رواية خيالية لحياة الرسام الشهيرمايكل انجلو.



تعرض الاحداث بطريقة مجزأه تبدأ من لحظة موت مايكل انجلو بسبب التسمم اثناء وجوده في المنفى ولم يكن بجانبه سوى رفيقه القديم جيروزاليم ، وتذكر الفنان حياته عندما كان مراهقا متوحشا في الشوارع يرسم اثناء مرضه برعاية الكهنة ويستخدم سكان الشوارع والسكارى والبغايا كنماذج للوحاته الدينية المكثفة عادة، ويتم تصويره على انه يتشاجر بشكل متكرر ويقامر ويسكر وينام مع عارضي الأزياء من الاناث والذكور وفي عالم الفن ينظر الي كارافاجيو على انه مبتذل ومعروف بعلاقاته المتعددة بالفاتيكان، وتتبدل الحياة بظهور رانوكيو وصديقته لينا في حياة كارافاجيو.