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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس اليونان في زيارة لمكتبة الإسكندرية

قامت إيكاتريني ساكيلاروبولو؛ رئيس الجمهورية اليونانية، صباح اليوم الجمعة، بزيارة الى مكتبة الإسكندرية، كان فى استقبلها الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وقيادات المكتبة، رافق رئيس جمهورية اليونان، لينا ميندوني؛ وزيرة الثقافة اليونانية، وإليكي خادزي؛ أمين عام رئاسة الجمهورية اليونانية.
وأجرت إيكاتريني جولة في المكتبة استمعت خلالها إلى شرح حول أهم ما تتضمنه من مقتنيات ومعارض، إضافة إلى رسالة المكتبة ومقتنياتها عن الفترة اليونانية الرومانية، ومركز الإسكندرية للدراسات الهيلينستية، وقصة إعادة إحياء المكتبة الجديدة على يد الدكتور مصطفى العبادي. 

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وتعرفت خلال الجولة على أحد أهم مقتنيات مكتبة الإسكندرية وهو تمثال ديمتري الفاليري، مستشار بطليموس الأول سوتير وملهم إنشاء مكتبة الإسكندرية القديمة، والذي أهدته جمعية أصدقاء المكتبة اليونانية، وتمثال آخر للشاعر اليوناني الشهير قسطنطين كفافيس.


وحرصت رئيس جمهورية اليونان؛ على التوقيع في كتاب الزيارات، وإلتقاط صورة تذكارية مع الدكتور أحمد زايد وقيادات المكتبة، وتبع ذلك جولة تفقدية في معرض الإسكندرية عبر العصور ومتاحف المخطوطات والآثار والسادات.


وقدم الدكتور أحمد زايد هدايا تذكارية لضيفة المكتبة، من بينها قلم  قيم من الإصدارات الخاصة بالمكتبة والذي يقدم إلى الملوك والرؤساء وصادر منه ٣٣١ نسخة على مستوى العالم فقط، بالإضافة إلى مجموعة كتب؛ ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية، ومقتنيات متحف الآثار، وأسطورة الإسكندرية، وأخيرًا كتاب عن الشاعر كفافيس.

الاسكندرية الجمهورية اليونانية أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد إيكاتريني ساكيلاروبولو جمهورية اليونان مدير مكتبة الإسكندرية

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