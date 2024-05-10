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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الأوكرانية: إرسال وحدات احتياطية من الجيش إلى خاركوف

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الجمعة 10 مايو 2024 أنها نقلت الوحدات الاحتياطية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى اتجاه فولشانسكوي في منطقة خاركوف.

وذكرت الوزارة الأوكرانية عبر حسابها بمنصة تيليجرام: "تم إرسال وحدات الاحتياط إلى اتجاه فولشانسك لتعزيز الدفاع في منطقة خاركوف"، حسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

 وفي وقت سابق، أفاد رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خاركوف، فيتالي غانشيف، أن القتال يدور في عدة أقسام من خط الاتصال.

وفي 9 مايو، نفذ الجيش الأوكراني 38 ضربة مدفعية على مناطق مأهولة بالسكان على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر في منطقة خيرسون.

وزارة الدفاع الأوكرانية اتجاه فولشانسكوي منطقة خاركوف الجيش الأوكراني

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