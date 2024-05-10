تشكيل فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيلة فريقه لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

تضمنت تشكيلة فيوتشر اللاعبين التاليين:



- حراسة المرمى: محمود حمدي

- خط الدفاع: محمود شعبان، علي الفيل، محمود رزق، جوناثان نجويم

- خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، علي زعزع، أمورني حساني، محمد فاروق

- خط الهجوم: أحمد عاطف

من جهته، أعلن طارق مصطفى، مدرب البنك الأهلي، تشكيلة فريقه كما يلي:

- حراسة المرمى: حسن شاهين

- خط الدفاع: محمد بسيوني، أمير مدحت، سعيدو سيمبوري، أيمن أشرف، عاصم صلاح

- خط الوسط: سيرجي أكا، أحمد النادري

- خط الهجوم: أسامة فيصل، محمد هلال، كريم بامبو

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من 21 مباراة، بينما يحتل فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 19 مباراة.