حزب الجيل الديمقراطي: مصر أصبحت المفتاح الأوحد للقضية الفلسطينية.. فيديو

قال ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ، إن مصر الشعبية كانت دائما كتف في كتف مع مصر السياسية في الخطوات التي تتم تجاه القضية الفلسطينية ، مشيرا إلى أن مصر اصبحت المفتاح الاوحد للقضية الفلسطينية.

وتابع ناجي شهابي ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية الاولى ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ان هذه الحرب غرضها تصفية القضية الفلسطينية ، واكد أن الحل هو ايقاف الحرب والاعتراف بدولة فلسطينية حرة عاصمتها القدس .

وأردف “ شهابي ” ، أن الاشادات الدولية في حق مصر فرضها الدور الواعي لها في حل الازمة الفلسطينية.