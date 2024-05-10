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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب الجيل الديمقراطي: مصر أصبحت المفتاح الأوحد للقضية الفلسطينية.. فيديو

فلسطين
فلسطين

قال ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ، إن مصر الشعبية كانت دائما كتف في كتف مع مصر السياسية في الخطوات التي تتم تجاه القضية الفلسطينية ، مشيرا إلى أن مصر اصبحت المفتاح الاوحد للقضية الفلسطينية.

وتابع ناجي شهابي ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية الاولى ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ان هذه الحرب غرضها تصفية القضية الفلسطينية ، واكد أن الحل هو ايقاف الحرب والاعتراف بدولة فلسطينية حرة عاصمتها القدس .

وأردف “ شهابي ” ، أن الاشادات الدولية في حق مصر فرضها الدور الواعي لها في حل الازمة الفلسطينية.

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