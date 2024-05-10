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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في خطاب رسمي.. سموحة يشكو «محمود ناجي» و«محمد الحنفي» لرابطة الأندية

صدى البلد

أرسل نادي سموحة إلى رابطة الأندية، خطابا، طالبًا فيه بإبعاد الحكمين محمود ناجي ومحمد الحنفي عن إدارة مباريات الفريق المقبلة لنهاية الموسم.

وجاء نص الخطاب كالتالي: “سيادة رابطة الأندية، نأتي إليكم بخطابنا هذا للإشارة إلى أحداث مباراة نادي سموحة ونادي زد المقامة في الأسبوع رقم 22 من الدوري المصري الممتاز، والتي أُدارت بواسطة الحكم محمود ناجي”.

وأضاف سموحة: “خلال المباراة، ارتكب الحكم ناجي خطأً فادحًا بحسابه لضربة جزاء لصالح نادي زد، على الرغم من عدم وجود أي تلامس من لاعبينا داخل منطقة الجزاء”.

وتابع: “كما تجاوزت الكرة العرضية التي أدت إلى ركلة الجزاء خط المرمى، ولم يتدخل الحكم المساعد لتصحيح هذا الخطأ”.

وأكد أن “تلك الأخطاء الحكمية الفادحة أثرت سلبًا على نتيجة المباراة وأداء لاعبينا، وتم الاعتراف بها من قبل خبراء التحكيم وشاشة التلفزيون”.

واستطرد: “نظرًا لتكرار هذه الظواهر، وبناءً على حرصنا على حفظ حقوق النادي، نطلب بإخلاء الحكمين محمود ناجي ومحمد الحنفي من إدارة أي مباراة يكون الفريق طرفًا فيها لنهاية الموسم الحالي”.

وطالب سموحة باتخاذ قرار في هذه الواقعة: “نتطلع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المباريات القادمة.. مع فائق الاحترام، نادي سموحة".

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